2日午前、山形県鶴岡市の沖合で竜巻とみられる現象が撮影されました。映像では上空から海面へ、渦を巻き、黒い雲が伸びています。2日午前、山形県鶴岡市の沖合で「竜巻」とみられる現象が発生しました。竜巻を撮影したという男性は…。撮影した男性「パートさんが竜巻だと見に行ったら、その時には、すでに竜巻の形が完成していた。ここまでデカいのは初めて」撮影した男性によりますと、鶴岡市では朝から竜巻のような現象が複数発