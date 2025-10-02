愛知県豊橋市が動物愛護センターを開設しました。 【写真を見る】動物愛護センター｢あいくる｣オープン “会いに来る”“愛が来る”「動物の命をつないでいく｣ 施設に 愛知･豊橋市 10月1日にオープンした動物愛護センター。みんなが犬や猫に「会いに来る」、犬や猫に「愛が来る」施設にしたいとの思いから、愛称は「あいくる」になりました。市が独自に開設する動物愛護センターは愛知県では