きょう、青森県の牛舎で男性が血を流して倒れているのが発見されました。きょう午前9時半すぎ、青森県つがる市の牛舎で、「牛舎内で顔から出血した男性が倒れている」と消防に通報がありました。消防などによりますと、倒れていたのは60代の男性で、救急隊が駆けつけた際に、「牛に頭突きされた」と説明していたということです。その後、病院に搬送され、死亡が確認されました。地元の畜産組合によりますと、5棟の牛舎には500〜600