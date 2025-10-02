三井住友カードが来年3月に「Vポイント」を運営する会社を買収することが分かりました。三井住友カードが買収するのは、「Vポイント」を運営するCCCMKホールディングスです。関係者によりますと、来年3月をめどに出資比率を三井住友フィナンシャルグループとあわせて80%まで高める見通しです。三井住友は5月に、OliveでVポイントとPayPayポイントを交換できるサービスを始めるなど、ポイント戦略に力を入れています。およそ1億6000