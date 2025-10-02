阪神は２日、ハビー・ゲラ投手（３０）が帰国したことを発表した。球団を通じて、「タイガースで過ごした時間は私にとって大きな財産になりました。ファンの皆さん、チームメイト、スタッフの皆さんの支えに心から感謝していますし、残りのシーズン阪神タイガースが日本一になることを応援しています」とコメント。来季の構想からも外れ、ＣＳ前にチームを離れた。来日１年目の昨季は５９試合で１勝４敗３１ホールド１４セー