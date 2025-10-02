熊本県上天草市松島町の千厳山（せんがんざん）にあるサクラの木。その中で、1本だけ白やピンク色の花を咲かせている木がありました。 【写真を見る】10月にサクラその原因を解き明かす 長年サクラの研究をしている専門家に映像を見てもらうと… 森林総合研究所九州支所 勝木俊雄 支所長「おそらくヤマザクラかな。本来、今の時期に咲くのではない」 通常であれば、サクラの花芽は、夏までに成長し、秋は休眠する時期とのこ