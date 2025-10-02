石破首相＝9月26日石破茂首相が戦後80年に当たり、先の大戦に関する見解を10日にも発表する方向で検討していることが分かった。複数の政府関係者が2日、明らかにした。安倍晋三元首相の戦後70年談話をはじめ、歴代内閣の歴史認識を踏襲する方針。開戦を避けられなかった経緯を重視、戦前の国家体制や政治家の役割などに言及するとみられる。見解は閣議決定をしない形で発表し、内容は記者会見などで説明することを想定している。