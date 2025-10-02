「阪神−ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神・前川が最終戦で待望の１号を放った。１−０の三回２死一、二塁。元チームメートの青柳の速球を振り抜き、右中間席へ放り込んだ。１４３試合目でうれしい今季初アーチ。豪快な一発にスタンドは騒然となり、「右京コール」に包まれた。