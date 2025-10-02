¥Ö¥ë¥º¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ÏÂ¼¡á¥·¥«¥´¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥Î¥Ð¥ó´ÆÆÄ¤¬1Æü¡¢¥·¥«¥´¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ä¡¼¥¦¥¨¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¸­¤¤Áª¼ê¡£3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ï¾å¼ê¤À¤·¡¢¥Ñ¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥­¥ã¥ó¥×2ÆüÌÜ¡£Îý½¬¤Ï½ªÈ×¤Î¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤Ç¥¬¡¼¥É¤Î²ÏÂ¼¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÀºÎÏÅª¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥³¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¼éÈ÷¤ò