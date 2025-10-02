行方不明になっていた女性の遺体が山中で見つかった事件で、内縁関係の夫婦が再逮捕されました。岐阜市の立花浩二容疑者（55）と内縁の妻の神原美希容疑者（35）は2024年12月、岐阜・揖斐川町の山中に、接客業・野村花織さん（当時33）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察は殺人の疑いも視野に調べを進める方針です。2人は2025年春ごろまでには事件の容疑者として浮上していましたが、その後の8月に別の女性に対する嘱託殺