事件現場に急行した救急隊員＝２日/Peter Byrne/PA/AP（ＣＮＮ）英イングランド北部マンチェスターのシナゴーグ（ユダヤ教の礼拝所）で刺傷事件が発生し、地元警察によると、少なくとも２人が死亡した。警察によると、通報を受け、マンチェスター北郊クランプソールのシナゴーグに出動した。容疑者は火器を携帯した警官によって射殺された。警察によると、午前９時３１分、一般市民から通報が寄せられ、クランプソールのミドルトン