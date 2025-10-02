元関脇宝富士の桐山親方が２日、都内の両国国技館内で引退会見を行った。タレントのマツコ・デラックス似で“角界のマツコ”と親しまれた人気力士は「やり切ったので悔いはない。できる限るやりたかったが、体の限界が来た」と、涙はなく、晴れやかな笑顔を見せた。会見後には英莉乃夫人と２男１女の子供たちから花束を受け取った。日本相撲協会のＸには家族での写真が投稿され、反響を呼んだ。宝富士は１７年９月に歯科助