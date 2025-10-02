既婚の男性職員との“ホテル密会”が問題となっている、群馬県・前橋市の小川晶市長。2日、前橋市議会で2度目の説明会が開かれた。小川市長は9月26日の議会閉会後に市議会に対し、「男女の関係はない」などと説明している。しかし、市議会は説明が不十分だとして質問などをまとめ、市長に提出していた。2日、再び行われた説明会は2時間ほどに及び、市長は質問にも答えたと言う。議会への説明を終えた後、会見に応じた小川市長。そ