ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）とブラジル戦（１４日、味スタ）に臨む日本代表メンバーに選出されことで、先月に痛めた左足首の状態の悪化を懸念する声が上がっている。久保は先月の米国遠征メキシコ戦で左足首を負傷。所属クラブに戻ってから試合には出場していたが、痛みが引いていない模様だ。今月の代表活動に招集されない可能性も浮上していたが、２日に発表さ