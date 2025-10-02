【その他の画像・動画等を元記事で観る】電子話配信版の総閲覧数2億PV、単行本発行部数220万部突破(電子版含む)、アニメ化してほしいマンガランキング(2024)第2位大人気コミックス『ある日、お姫様になってしまった件について』日本語版主題歌のデジタルリリースが決定した。Daokoが歌うOPテーマ「いいよ」は2025年10月30日（木）、XAIが歌うEDテーマ「その瞳で」は10月2日（木）より各種音楽サービスにて配信される。「いいよ」は