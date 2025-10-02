【その他の画像・動画等を元記事で観る】2024年1月に1st EP「Blessing」でソロアーティストとしてデビューを果たした千葉翔也が、念願の1stソロライブ“千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」”を開催。最新アルバム『Streak』と同じく「光」をコンセプトに、ここまで制作した全楽曲を披露するこのライブ。人生で一度きりの機会であるその瞬間に、自身の人生のすべてを歌に乗せ、力強く放った公演をレポートする。PHOTOGRAPHY B