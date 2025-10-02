JR九州バスは2日、運転士が乗務した前後に飲酒していないかを確認するアルコール検査が、宮崎支店で行われていなかったと発表しました。 また、鹿児島を含む九州の5つの支店では、乗務後のアルコール検査が行われていなかったということです。 今年4月から9月までを対象に、アルコール検査が適切に行われていたかJR九州バスが調査したところ、宮崎支店では乗務前に3件、乗務後に1件、実施されなかったことが分