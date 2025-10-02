石破総理大臣が岡山を訪れました。アメリカの関税措置を巡り、中四国の産業界のトップなどと意見を交わしました。 【写真を見る】石破茂総理が来岡「率直なご意見を」中四国の産業界のトップらと米国関税措置への対応などめぐり意見交換【岡山】 国は今年8月から全国各地でアメリカの関税措置への対応について企業などと意見交換会を開いていて、石破総理の訪問はその一環です。 （石破茂総理）「どうか率直なご意見を聞かせ