お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが２日、都内で行われたソフトウェア会社「ドキュサイン・ジャパン」主催のイベント「ＤｏｃｕｓｉｇｎＭｏｍｅｎｔｕｍ２５Ｔｏｋｙｏ」に出席した。同社は契約業務にＡＩを活用しているが、カズレーザーも「日常的には使う方だと思う」。情報番組の予習のために使うほか「架空の高校の校歌を作ってくれ、とか楽しい。埼玉県の山奥にある工業高校に校歌があったら、どうなる