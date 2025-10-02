◇セ・リーグヤクルト―阪神（2025年10月2日甲子園）ヤクルト・村上宗隆内野手（25）が甲子園最終戦で22号ソロを放った。4点を追う4回2死走者なしの場面。阪神・村上の148キロ直球を捉え、右翼フェンスギリギリのところまで運んだ。オフにはメジャー挑戦の可能性もあり、そうなれば甲子園ではこの日がラストゲームになる。高校からプレーしてきた“聖地”での惜別の一発となるかもしれない。▼村上打ったのはス