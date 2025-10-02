去年関東で相次いだ一連の強盗事件のうち去年10月、千葉県市川市の住宅で女性が連れ去られた強盗傷害事件などで、実行役として起訴された男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。高梨謙吾被告は去年10月、仲間とともに市川市の住宅に押し入り、住人の女性を殴るなどして大けがをさせ、現金などを奪ったほか、車で連れ去って監禁したとして強盗傷害や逮捕監禁の罪に問われています。また、この前日に千葉・白井市で起きた強