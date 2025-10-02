米女子ゴルフツアー・ロッテ選手権米女子ゴルフツアーのロッテ選手権が1日（日本時間2日）、米ハワイ州のホアカレイCCで開幕した。日本勢11人が出場。初日、吉田優利（エプソン）はプレー中に思わぬ“珍客”のネコが近づいてくるまさかのシーンがあった。15番パー3のグリーン上、突然かわいらしいネコが現れた。これに気づいた吉田も思わず苦笑いを浮かべたが、ネコは臆することなくゆっくりと近づいてきた。中継したWOWOWの実