今季限りで現役引退を表明した中日・中田翔内野手が２日、インスタグラムのストーリーズを更新。田中将大投手の２００勝記念Ｔシャツを着用している写真を投稿した。Ｔシャツには「２０２５．９．３０」の日付と田中将大のサインも入っている「超お宝」。中田は東京ドームのロッカールームとみられる場所でＴシャツを嬉しそうに着用し、「もらったぜ！！笑」と記した。中田は前日、東京ドームで行われた古巣・巨人戦に帯同。