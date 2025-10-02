昨年１月から芸能活動を休止していたお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、１１月１日から開始となるコンビ独自の有料配信サービスで芸能活動を復帰することが２日、分かった。この日、吉本興業が同サービスの詳細をサイトで発表。「ダウンタウンチャンネル（仮）」とされていたサービスの正式名称が「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」となったことを発表するとともに、サービス開始日で、配信初日となる１１月１