¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¡¢2016-17¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¤ËÁá¤¯¤â»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£²¾¡£²Ê¬¤±£²ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤Ç£¸°Ì¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£³«ËëÁ°¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ê¡¼¥Ð¥¤¡¦¥³¥ë¥¦¥£¥ë¤¬ð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤âÁÍ·ÂÉô¤ÎÌäÂê¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×ÀïÎÏ¤ò·ç¤­¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë