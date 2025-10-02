台湾の台北で9月29日、70代の女が捷運（MRT）の車内で席を譲るよう若者に強引に求めて手に持ったバッグで殴るなどし、逆に蹴り飛ばされるという出来事があったが、実はこの女、複数の窃盗を犯し計55日間の拘留を言い渡されたが執行に応じなかったため指名手配されていたことが分かった。中国メディアの看看新聞Knewsや台湾メディアの民視新聞網などによると、女は10月1日にコンビニエンスストアで再びもめ事を起こして警察に逮捕さ