元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（36）が2日までに自身のインスタグラムを更新。大号泣の末、放心状態となった自身の様子を公開した。【写真】共感の声が寄せられた新垣里沙、大号泣→放心状態大号泣→放心状態ショット新垣は東京ディズニーシーを訪れた際のショットを複数公開。投稿では「BBBの抽選が当たったと知った時の私。大号泣」「見終わって放心状態」など9月30日に惜しまれながらも終了した人気ショー『ビッグ