「ウェイキーカップ・Ｇ１」（２日、多摩川）篠崎元志（３９）＝福岡・９６期・Ａ１＝のムードが上がってきた。４日目は２、３コースから的確に仕掛けて３、２着とまとめ、勝負駆けを成功させて予選１１位で突破した。「３日目からかなり良くなっている。大池佑来（東京）選手とか、いいエンジンの人とは差があるけど、自分も中堅上位くらいはある」と上昇ぶりをアピールした。多摩川ではＧ１の２回を含む３回優出し、１３年