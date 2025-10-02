◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年10月2日甲子園）阪神・前川右京外野手（22）が、3回2死一、二塁から右中間へ今季1号3ランを放った。ヤクルト先発・青柳の外寄り直球を鮮やかにはじき返した。レギュラーシーズン最終戦で、うれしいシーズン初アーチをかっ飛ばした。前川は「5番・左翼」で先発。第1打席にも右前打を放った。