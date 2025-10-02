八代市役所で2日、職員の辞令交付が行われました。新たに職員となったのは、意外な職業の女性でした。■小野泰輔 八代市長「観光振興課勤務を命ずる令和7年10月1日八代市長小野泰輔よろしくお願いします」小野市長から辞令を受け取った井村晃子さん。実は…。 ■井村晃子さん「私は客室乗務員として約10年間ANAで勤務して参りました」現役の客室乗務員です。八代市が地域創生などを目的にANAのグループ会社と結んだ連