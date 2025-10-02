Mリーグ機構は、「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今シーズン、Mリーグデビューを果たしたEARTH JETS・三浦智博（連盟）。ここまで2戦に出場しラス2回。荒波をまともに食らったところだが、待望の初トップを掴めるか。【映像】ルーキー三浦、3度目の正直でトップは！？新規参入のEARTH JETSは、ドラフト会議では実力主義を掲げて4選手を指名。ドラ1の石井一馬（最高位戦）に続い