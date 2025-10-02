元宝塚花組のトップスターの女優・柚香光（ゆずか・れい）が２日、梅田芸術劇場で行われた「ミュージカル『十二国記―月の影影の海―』」（２０２６年１月１７〜２０日）の取材会に出席した。ＮＨＫでアニメ化もされた大人気小説「十二国記」（著・小野不由美）が世界で初めて舞台化。地球から異界に連れ去られる平凡な女子高生・中嶋陽子を加藤梨里香が演じ、連れ去られた後に異界の地で活躍するヨウコを柚香が演じる。自