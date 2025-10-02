ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Çº£·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSAMURAI SONIC 2025¡×¤È¡ÖGIGA¡¦GIGA SONIC¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤¬2Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿FRUITS ZIPPER¡¢¡âME¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×4ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö½Ð±é·èÄê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿²¼µ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢È¯É½¸å¤Ë³Æ»öÌ³½ê¤è¤êÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³Æ»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÈÀµµ¬¤Î¸úÎÏ¤ò»ý