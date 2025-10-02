阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、２日のヤクルト戦（甲子園）でシーズン１００打点を達成した。４０本塁打、１００打点の大台到達がかかった一戦。「３番・三塁」でスタメン出場すると、初回の第１打席で一死三塁からヤクルト先発・青柳の１４４キロの直球を左翼方向へ運んだ。打球は左翼席に飛び込むかと思われたが、惜しくもスタンド前で捕球された。それでも１００打点に到達する先制の左犠飛。スタンドに詰めかけた虎党