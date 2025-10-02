放送作家の新野新（しんの・しん、本名同じ）さんが9月25日午後8時2分、老衰のため、大阪市内の病院で亡くなった。2日、門弟が明らかにした。90歳だった。葬儀告別式は近親者のみで行われた。門弟によると「お別れの会は生前に行っており、予定はありません」という。新野さんは1958年、早稲田大学を卒業後、北野劇場の演出助手を経て、草創期のテレビ局で放送作家として活躍。新野さんは放送作家として大阪のテレビ・ラジオを支え