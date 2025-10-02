日本テレビ系「news every．」（月〜金曜午後3時50分）が2日、番組公式サイトを更新。奈良県の奈良公園でのシカへの暴力をめぐる報道で、声明を発表した。同番組は公式サイトを通じ「9月29日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」と発表。その上で「なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたく