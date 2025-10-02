【モデルプレス＝2025/10/02】元HKT48で女優の矢吹奈子が10月2日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。【写真】矢吹奈子、ファン絶賛のオフショル姿◆矢吹奈子、オフショルで美デコルテ披露矢吹は「10月」とつづり、「衣替えしよっ」とファンに呼びかけた。チェック柄のオフショルダーのトップスを着用し、美しいデコルテを披露している。◆矢吹奈子の投稿にイェナも反応