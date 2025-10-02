櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）の選抜メンバーが、10月5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京系）で発表されることが明らかになった。【写真】櫻坂46・四期生楽曲『Alter ego』センターは山川宇衣この発表は1日、櫻坂46の公式Xにて告知されたもので、「10月5日(日)25:50から放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』にて 13th Single『Unhappy birthday構文』の選抜メンバーを発