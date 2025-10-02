阪神は２日、ハビー・ゲラ投手が帰国したと発表した。来日２年目の今季は６試合の登板で０勝１敗、防御率１３・５０。４月２０日・広島戦（甲子園）を最後に、１軍のマウンドから遠ざかっていた。以下、ゲラのコメント。「タイガースで過ごした時間は私にとって大きな財産になりました。ファンの皆さん、チームメイト、スタッフの皆さんの支えに心から感謝していますし、残りのシーズン阪神タイガースが日本一になることを応援