◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２日・甲子園）阪神の先発・村上頌樹投手が、中日・高橋宏に並ぶリーグトップの１３８奪三振を記録した。１点を先制した直後の２回。先頭・オスナを１３１キロ変化球で空振り三振に打ち取った。勝利投手となればＤｅＮＡ・東に並ぶ１４勝。最高勝率と合わせ、投手３冠を目指している。