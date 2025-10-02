天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが新型コロナウイルスに感染されました。宮内庁によりますと、愛子さまは、おととい昼に38度台の発熱や喉の痛みがあったため、勤務先の日本赤十字社を早退し、検査の結果、新型コロナウイルスへの感染が確認されたということです。愛子さまの新型コロナへの感染は初めてで、きょうは平熱に戻ったものの、喉の痛みや咳の症状があるということです。感染に伴い、5日から予定していた滋賀県への訪問は