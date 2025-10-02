宮内庁はきょう（2日）午後、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表しました。愛子さまは国民スポーツ大会視察のため5日と6日に滋賀県を訪問される予定でしたが、新型コロナウイルス感染のため取りやめると宮内庁が発表しました。宮内庁によりますと、おととい（30日）の昼に38度台の発熱や喉の痛みがあったことから抗原検査したところ、きのう（1日）、新型コロナウイルスの陽性反応が確認された