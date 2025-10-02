「バレるとまずいと考えた」と話していたことが分かりました。三宅悠太容疑者（38）は、2025年6月、大阪市の高齢者施設で入浴介助中に、70代の男性に熱湯でやけどを負わせて、死亡させた疑いが持たれています。三宅容疑者は容疑を否認していますが、逮捕前に「設定温度を適温に戻した。熱湯だとバレるとまずいと考えた」と話していたことが新たに分かりました。警察は詳しい経緯を調べています。