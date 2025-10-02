アメリカのトランプ大統領が27日から3日間の日程で日本を訪れる方向で調整していることがFNNの取材で分かりました。複数の関係者によりますと、日米両政府は、トランプ大統領の6年ぶりとなる来日を今月27日から29日までの日程で調整していて、石破総理大臣の後任の総理と会談する見通しです。また、滞在中に皇居で天皇陛下と面会し迎賓館で食事会を行う方向で検討しています。トランプ大統領は来日に先立ち、マレーシアでASEAN＝東