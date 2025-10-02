東京・町田市で76歳の女性が包丁で刺され死亡した事件。逮捕された男が「人生に絶望感が溢れていた」などと供述していることがわかりました。身勝手な動機。先ほど、男の両親がJNNの取材に応じました。記者「桑野容疑者を乗せた車両が南大沢警察署から出てきました」けさ送検された桑野浩太容疑者（40）。おととい夜、マンションの外階段で、秋江千津子（76）さんの腹などを包丁で刺し、殺害したなどの疑いがもたれています。2人に