歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。男の子の双子を帝王切開で出産してから2日経った近況を報告。名付けについての思いを絵日記で綴りました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子出産から2日「地獄の腹痛…！」に「授乳チャレンジ」 名付けへの思いを絵日記に中川翔子さんは、「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！」と出産後