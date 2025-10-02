あさってに迫る自民党・総裁選では、先の参議院選挙と同じく、「外国人政策」が議論になっています。今回の総裁選は、各候補者の主張の違いが見えにくいと指摘されていますが、議論は深まったのでしょうか。きょう午後、大阪市で行われた演説会。争点の一つとなっているのは「外国人政策」です。小林鷹之元経済安保担当大臣（50）「真面目に働いている外国人のためにも、出入国管理を含めて、外国人政策を厳格化していきます」茂木