◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト(2日、甲子園球場)阪神・前川右京選手が、今季第1号となる3ランHRを放ちました。場面は1点リードで迎えた3回。2アウトからヒットと四球で2アウト1、2塁の好機をつかみました。ここで打席に向かった前川選手は、対するヤクルトの先発・青柳晃洋投手の2球目のストレートをとらえます。打球はそのままバックスクリーン右に飛び込みました。この日の先発・村上頌樹投手は最多勝まであと「1」として