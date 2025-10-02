2日、霧島市で軽乗用車が川に転落する事故があり、運転していた72歳の男性が死亡しました。軽乗用車が、カーブを曲がり切れずに転落したとみられています。クレーンで川から引き揚げられる黒の軽乗用車。事故があったのは、霧島市隼人町見次の市道脇の角之下川です。警察によりますと、2日午前8時10分頃、隼人町住吉方向から隼人町神宮方向へ向かっていた軽乗用車が川に転落しました。この事故で、軽乗用車を