能登半島地震や2024年9月の記録的豪雨で甚大な被害を受けた石川県輪島市町野町のコメ農家は、収穫を目前に控えた今年8月の大雨で再び被害を受けましたが、何とか実りの秋を迎えました。輪島市町野町の金蔵地区で稲刈りを行う山下祐介さん。10年ほど前から金蔵地区でコメ作りをはじめ、地震前はおよそ10ヘクタールの面積で栽培していましたが、去年の地震と豪雨で溜池や用水路が被害を受け、今年は1割にも満たない0.6ヘクタールの作